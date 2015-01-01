पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पहल:5 साल में आता है मौका, सोच समझ कर भैया चुनना सरकार...

मधेपुरा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
विस चुनाव में मतदान के प्रति लोगों को गीत गाकर जागरूक करते कलाकार।
  • प्रांगण रंगमंच के कलाकार गीत गाकर लोगों को विस चुनाव में मतदान के प्रति कर रहे जागरूक

चुनाव भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का महापर्व है। इसमें जनता को अवसर मिलता है कि वह अपने मतदान का प्रयोग कर सही जनप्रतिनिधि को संसद और विधानसभा में भेजे। जिले में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली संस्था प्रांगण रंगमंच के कलाकार लोक स्टाइल में जागरूकता गीत गाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जानकारी देते हुए प्रांगण रंगमंच के मीडिया प्रभारी गरिमा उर्विशा ने बताया कि यह गीत संयुक्त सचिव आशीष कुमार सत्यार्थी ने लिखा है। प्रांगण रंगमंच के सभी नवोदित कलाकारों द्वारा लोक स्टाइल में गाकर सोशल मीडिया पर पब्लिश किया है। यह गीत गाने का एकमात्र यह उद्देश्य है कि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके, ताकि शत- प्रतिशत मतदान हो सके। अध्यक्ष डॉ. संजय परमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जाति, धर्म, मजहब की भावना से ऊपर उठकर तथा बिना किसी प्रकार के लालच में आए सही प्रतिनिधि का चुनाव करने के उद्देश्य से यह गीत को प्रांगण रंगमंच के कलाकारों ने गाया है। वहीं सचिव अमित आनंद ने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। स्वस्थ लोकतंत्र की खातिर सभी को मतदान करना ही चाहिए, कहा कि मतदान महादान है। पांच साल में यह मौका आता है एक बार, सोच समझ कर भैया मेरे चुनना तुम सरकार, जोगीरा सारा रा रा गीत को विनोद कुमार केसरी, शिवानी अग्रवाल, शिवांगी गुप्ता, शशिभूषण कुमार, नीरज कुमार निर्जल, आशीष कुमार सत्यार्थी एवं सुनीत साना ने मिलकर गाया है। जबकि अक्षय कुमार सोनू, बबलू कुमार, अमित आनंद, शशिप्रभा जायसवाल ने अपने अनुभव के साथ साथ भरपूर सहयोग दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें