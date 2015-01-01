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परीक्षा:जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है पार्ट-2 की परीक्षा

मधेपुरा/सुपौल2 घंटे पहले
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बीएन मंडल विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट टू सत्र 2018-21 के परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है। स्नातक पार्ट थ्री-2020 की परीक्षा समाप्त होने के बाद यह परीक्षा जनवरी-के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि राजभवन के निर्देश पर सत्र नियमितीकरण को लेकर हम प्रयासरत हैं।

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