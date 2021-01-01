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परेशानी:जलजमाव से टॉपलिस टोला के लोग परेशान

मधेपुरा4 घंटे पहले
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नप के वार्ड संख्या- दस टॉपलिस टोला में जलजमाव का दंश झेल रहे स्थानीय लोगों ने जलनिकासी को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी से गुहार लगाई है। लोगों ने बताया कि नाले का पानी सड़क पर जमा हो जाता है। जलजमाव से स्थानीय सहित आम राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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