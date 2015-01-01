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छापेमारी:विस चुनाव को ले पुलिस ने की हाेटलों में छापेमारी

मधेपुरा2 घंटे पहले
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विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। इस दौरान बुधवार की देर रात एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में सदर डीएसपी अजय नारायण यादव, सदर थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार, कमांडो हेड विपिन कुमार समेत कमांडो दस्ता के सदस्यों ने आधा दर्जन होटलों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान काउंटर पर रखे ग्राहक पंजी की जांच की गई तथा पंजी में दर्ज ग्राहकों के कमरे में जाकर उसका मिलान किया गया। इस दौरान ग्राहकाें से पूछताछ की गई। होटल प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे बिना आधार कार्ड तथा आईडी के किसी भी ग्राहक को रहने की इजाजत नहीं दें।

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