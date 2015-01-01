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आयोजन:जीवंत अभिनय के लिए अभ्यास की जरूरत: रहमान

मधेपुरा2 घंटे पहले
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नाट्य कार्यशाल में अतिथि के साथ मौजूद कलाकार।
  • प्रांगण रंगमंच की ओर से आयोजित नाट्य कार्यशाला में अभिनय के गुर सिख रहे कलाकार

जिले में सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली संस्था प्रांगण रंगमंच की ओर से आयोजित सात दिवसीय नाट्य कार्यशाला के पांचवें दिन प्रशिक्षक फिल्म मेकर प्रियांशु ठाकुर ने बच्चों को बिना कुछ बोले अपने भाव-भंगिमा से आधुनिक होते लोगों की मनोदशा एवं परंपरा से दूर होने का प्रतिफल आदि पर चर्चा की। वहीं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अकादमिक निदेशक प्रो. एमआई रहमान ने कलाकारों के मनोविज्ञान को बताया। उन्होंने कहा कि एक कलाकार पूरे जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। सीखने की प्रवृति उसके अंदर हमेशा होती है। वह हर स्थिति परिस्थिति में सीखने के साथ अपने ज्ञान को भी दूसरों के समक्ष बांटते रहता है। एक कलाकार को कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। बेहतर संवाद, शब्दों का सही उच्चारण, भाव-भंगिमा अभिनय में महत्वपूर्ण है। थियेटर में सबसे बड़ी चीज अनुशासन है। यहीं चीज कलाकार को बेहतर बनाने में करती है। उन्होंने कलाकारों को निरंतर अभ्यास करने की सलाह दी। मौके पर प्रांगण रंगमंच के अध्यक्ष डाॅ. संजय कुमार परमार, कोषाध्यक्ष मुरारी कुमार सिंह, सचिव अमित आनंद, संयुक्त सचिव आशीष कुमार सत्यार्थी, शिवानी अग्रवाल, मीडिया प्रभारी गरिमा उर्विशा कुमार, कार्यकारी सदस्य अक्षय कुमार सोनू, कार्यक्रम प्रभारी दिलखुश कुमार, सुनीत साना, शशिभूषण कुमार, शिवांगी गुप्ता, नीरज कुमार निर्जल,अब्यम ओनु, अन्नू प्रिया, अंशु कुमारी, ब्रजेश, गौतम गंभीर, मनोहर कुमार, मुस्कान अग्रवाल, डेविड कुमार, सोनम कुमारी, लिशा रानी, अंश राज, दिव्या कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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