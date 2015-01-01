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तैयारी:विश्वविद्यालय में सिंडिकेट के बैठक की तैयारी शुरू

मधेपुरा3 घंटे पहले
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विवि में आगामी सिंडिकेट की बैठक को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। कुलसचिव डॉ. कपिलदेव प्रसाद ने पदाधिकारियों को बैठक से संबंधित कार्यालयी कार्यसूची, तथ्यात्मक विवरणी के साथ बैठक में प्रस्तुत किए जाने से संबंधित कार्यसूची को तीन दिन के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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