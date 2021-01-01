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किसान पंचायत का आयोजन:तीन कृषि कानून वापस लिए जाने काे लेकर प्रस्ताव पारित

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • आंदोलन के समर्थन में किसान पंचायत का आयोजन

सदर प्रखंड के मुरहो में बीपी मंडल की समाधि स्थल पर बुधवार को किसान आंदोलन के समर्थन में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बीएनएमयू के सीनेट एवं सिंडिकेट सदस्य डॉ. जवाहर पासवान और संचालन दिल्ली विवि के शिक्षक डॉ. सूरज मंडल ने किया। पंचायत में किसान आंदोलन के समर्थन पर विचार-विमर्श किया गया।

डॉ. जवाहर पासवान ने कहा कि यह कानून किसान विरोधी, देश विरोधी और गरीब विरोधी है। मंडियों के खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार कानून लाए कि मंडी या मंडी से बाहर एमएसपी से नीचे खरीद गैर-कानूनी होगा।

वहीं सूरज मंडल ने कहा कि (कृषक सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून कॉन्ट्रेक्ट खेती के लिए लाया गया है। वैसे इसमें अच्छी बात ये है कि किसी भी एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। खराब बात यह है कि यह विवाद के मामले में किसानों को सिविल केस दायर करने से रोकता है। एग्रीमेंट वायलेशन होने पर मामलों की सुनवाई एसडीएम करेगा। जिसकी अपील डीएम के पास होगी।

किसानों का डर है कि यह एग्रीमेंट फसल बीमा के एग्रीमेंट की तरह का हो सकता है। जिनमें बड़ी कंपनियां अफसरों के साथ मिलकर किसान को परेशान करेगी। इस दौरान आनंद मंडल, सुभाष पासवान, सुमन कुमार, हेमेंद्र कुमार, राहुल पासवान, प्रशांत यादव व अन्य ने भी अपनी बात कही।

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