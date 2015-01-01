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छापेमारी:शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी जारी : सुरेंद्र

मधेपुरा33 मिनट पहले
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शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग के धावा दल द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शराब तस्करों के अड्‌डों पर उत्पाद विभाग की खास नजर है। उत्पाद अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दीपावली को ले उत्पाद विभाग की टीम सक्रिय है।

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