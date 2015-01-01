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विधानसभा चुनाव:वोट डालने के बाद अपनी जिम्मेदारी का हुआ एहसास

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • युवा मतदाताओं के बीच मतदान को लेकर देखा गया उत्साह, पहली बार वोट देने के बाद युवाओं ने कहा...

विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ। मधेपुरा जिला अंतर्गत चारों विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में काफी उत्साह दिखा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने एक स्वर में कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास आज हुआ है। कुछ युवा अपने परिजनों के साथ तो कुछ दोस्तों के साथ पहली बार वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान करने के बाद बाहर आते समय वह काफी उत्साहित नजर आए। इसके बाद उंगली पर लगी अमिट स्याही के निशान के साथ फोटो खींचा और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में खूब रुचि दिखाई। वहीं कुछ जगहों पर युवाओं का वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहने के कारण वोट नहीं डालने का मलाल भी दिखा। कुछ छात्रों ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेकर उत्साहित हूं। अपने शहर के विकास के लिए मैंने वोट किया है। सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करना चाहिए। तो कुछ ने कहा कि चुनाव में इतने अधिक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं कि इनमें से किसी एक को चुनना काफी कठिन काम हो जाता है। हमने उसी प्रत्याशी को वोट किया जिसने जनता को विकास की उम्मीद बढ़ाई। वहीं कुछ ने कहा कि पहले अपने अभिभावकों के साथ मतदान स्थल तक आते थे, लेकिन उम्र कम रहने के कारण वोट नहीं डाल पाते थे। इस बार मैंने भी वोट डाला और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया।

जिला और राज्य का विकास पसंद
घैलाढ़ प्रखंड क्षेत्र के बूथ संख्या 93 पर मौषम कुमारी पहली बार मतदान करने पहुंचीं। उसमें उत्साह था। उसने पहले से ही अपने कई दोस्तों को कह रखा था कि इस बार वह भी मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करेगी। उसका कहना था कि उसे अपने विस, अपने जिला और अपने राज्य का विकास पसंद है।

आगे हर चुनाव में मतदान करेंगे
घैलाढ़ के ही मो. अल्ताफ अंसारी ने बूथ संख्या-93 लक्ष्मीनिया गांव में पहली बार मतदान का प्रयोग किया। मो. अल्ताफ ने कहा कि उसे बहुत खुशी हो रही है कि उसने पहली बार मतदान किया। वह आगे भी हर चुनाव में मतदान करेंगे। कहा कि मतदान से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है।

देश और लोकतंत्र की मजबूती को वोट
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे मुरलीगंज प्रखंड के गंगापुर निवासी प्रणव पूजवाला ने भी अपना पहला मताधिकार का प्रयोग किया। प्रणव ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को मतदान करना चाहिए। इसमें सभी को आगे रहना चाहिए।

मतदान ही लोकतंत्र की खूबसूरती है
सिंहेश्वर प्रखंड के लालपुर निवासी सीमा कुमारी ने भी पहली बार वोट डाला। उसका कहना था कि कई लोग वाेट नहीं डालते हैं। लेकिन पांच साल तक जनप्रतिनिधि को कोसते रहते हैं। हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है, तो इसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है।

पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान
लालपुर की ही छात्रा निक्की कुमारी ने कहा कि उसने भी पहली बार मतदान किया। उसने कहा कि उसने अपनी पसंद के उम्मीदवार और पार्टी के पक्ष में मतदान किया। उसी खुशी है कि उसने लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दिया। इस महापर्व में सभी को आगे आकर अपने अधिकारी का प्रयोग करना चाहिए।

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