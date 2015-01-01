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वसूली:10 बाइक चालकों से 10 हजार रुपए की वसूली

मधेपुरा4 घंटे पहले
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जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर जारी वाहन जांच के दौरान बुधवार को सदर पुलिस ने बिना हेलमेट का बाइक चला रहे 10 चालकों की बाइक जब्त की। जब्त की गयी बाइक चालकों से चालान के माध्यम से 10 हजार रुपए की वसूली कर बाइक मुक्त कर दिया गया। सदर थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने बताया कि शहर के कर्पूरी चौक, पूर्णिया गोला चौक, सुभाष चौक तथा बस स्टेंड पर वाहन जांच के लिए पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है। चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस अधिकारी तथा जवानों को निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट तथा आवश्यक कागजात के बाइक चला रहे बाइक चालकों की बाइक जब्त कर जुर्माना राशि जमा करने के बाद ही उसे मुक्त करें। वसूली गई राशि को जिला परिवहन विभाग के खाते में जमा करा दिया गया है।

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