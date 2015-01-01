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मांग:सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा में मिले आरक्षण

मधेपुरा3 घंटे पहले
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डॉक्टर आंबेडकर लोहिया सामाजिक परिवर्तन संस्थान मधेपुरा के सचिव डॉ. दयानंद ने पीएम से मांग की है कि अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सैनिक स्कूलों में नामांकन हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। साथ ही जाति आधारित जनगणना कराई जाए।

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