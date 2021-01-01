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लापरवाही:डेढ़ महीने बाद भी एमएड एंट्रेंस टेस्ट का नहीं जारी हुआ रिजल्ट, सत्र हो रहा विलंब

मधेपुरा/सुपौल4 घंटे पहले
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  • 417 छात्रों ने किया था आवेदन, 9 दिसंबर हो हुई थी प्रवेश परीक्षा

बीएन मंडल विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ एजुकेशन (एमएड) में नामांकन के लिए हुए इंट्रेंस टेस्ट के डेढ़ माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो पाया है। रिजल्ट प्रकाशन नहीं हाेने से छात्रों में निराशा बढ़ने लगी है। राजभवन के निर्देश पर एमएड सत्र 2020-22 में नामांकन के लिए इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन पहली बार किया गया था। विवि के अधीन दो कॉलेजों में एमएड की पढ़ाई व्यवस्था है। जिसमें कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन (सीटीई) सहरसा और विवि मुख्यालय स्थित शिक्षा शास्त्र विभाग शामिल है। दो कॉलेजों के लिए 50-50 सीट आवंटित है। बीएनएमयू के दो कॉलेजों में एमएड सत्र 2020-22 में प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए नौ दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा के लिए 16 अक्टूबर से तीन दिसंबर 2020 तक ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म जमा लिया गया। परीक्षा के लिए 417 छात्रों ने आवेदन दिया था। जिसमें 372 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। विवि की ओर से ओएमअार सीट के मूल्यांकन का कार्य अविलंब कर रिजल्ट प्रकाशित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। छात्रों ने बताया कि समय पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से सत्र विलंब हो रहा है।

छात्र नेताओं ने रिजल्ट में गड़बड़ी की जताई आशंका
बीएनएमयू में एमएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन के लिए विभिन्न छात्र संगठनों ने कई बार कुलपति और परीक्षा नियंत्रक से मांग की है। एसएफआई के विवि प्रभारी सारंग तनय, एआईएसयू के विवि अध्यक्ष सौरभ कुमार, आनंद कुमार भूषण, बिमलेश कुमार सहित अन्य छात्रों ने कहा कि इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर नामांकन लेने की राजभवन की घोषणा स्वागत योग्य है। लेकिन विवि की लेटलतीफी के कारण रिजल्ट प्रकाशित करने में हो रही विलंब से छात्रों को सत्र विलंब होने का डर सता रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि बीएनएमयू प्रशासन अपने ही द्वारा जारी नोटिफिकेशन का खुद ही अमल करने में असफल दिख रहा है। रिजल्ट में हो रही देरी पर गड़बड़ी होने की आशंका होने लगी है।

चार-पांच दिन का लगेगा समय | एमएड प्रवेश परीक्षा के कॉपी का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। रिजल्ट प्रकाशन में अभी चार-पांच दिन का और समय लगेगा। -डॉ. नवीन कुमार, परीक्षा नियंत्रक, बीएनएमयू

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