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सुविधा:विवि में पीजी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित

मधेपुरा2 दिन पहले
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बीएन मंडल विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर फोर्थ सेमेस्टर (सत्र 2017-19) का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। छात्र-छात्राएं संबंधित स्नातकोत्तर विभाग और महाविद्यालय में अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि स्नातकोत्तर फोर्थ सेमेस्टर के सभी 19 विषयों का रिजल्ट मंगलवार को प्रकाशित कर दिया गया। विदित हो कि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित की गई थी। बीएन मंडल विवि में पंजीकृत पूर्णिया विवि क्षेत्राधीन कॉलेजों की परीक्षा एक साथ ली गई थी। इस परीक्षा में करीब तीन हजार छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे।

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