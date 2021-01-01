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धरना-प्रदर्शन:आरपीएम कॉलेज के शिक्षकों का धरना जारी

मधेपुरा4 घंटे पहले
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4 सूत्री मांगों को लेकर आरपीएम डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का चौथे दिन रविवार को भी धरना जारी रहा। डॉ. रविंद्र यादव, डॉ. यशवंत कुमार, डॉ. एनके निराला व अशोक ठाकुर ने विवि प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा।

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