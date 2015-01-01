पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:छात्र राजद का विवि में धरना 18 को होगा

मधेपुरा2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता शुक्रवार को बीएनएमयू परिसर में एक दिवसीय धरना देंगे। यह जानकारी छात्र राजद के विवि अध्यक्ष ईसा असलम ने दी। उन्होंने कहा कि कहा कि वर्षों से छात्र राजद के मांग-पत्र पर विचार नहीं करना विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता एवं अराजकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि छात्र राजद लगातार एक समान नामांकन शुल्क, परीक्षा प्रपत्र शुल्क व शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें