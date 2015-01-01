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नामांकन:बीलिस में कल तक होगा छात्रों का नामांकन

मधेपुराएक घंटा पहले
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बीएनएमयू में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम बीलिस में नामांकन की तिथि घोषित कर दी गई है। विभाग के प्रोफेसर इंचार्ज डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि नामांकन के लिए चयनित छात्रों की सूची जारी कर दी गई है। छात्र-छात्राएं वांछित कागजात के साथ नौ तक नामांकन ले सकते हैं।

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