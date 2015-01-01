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लोकतंत्र के महापर्व:प्रत्याशियों ने अपने लिए मतदान कर किया बंपर जीत का दावा

मधेपुराएक घंटा पहले
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  • नरेंद्र नारायण यादव, निरंजन मेहता, निखिल मंडल, ई. प्रभाष, सुभाषिनी व चंद्रहास ने भी डाले वोट

लोकतंत्र के महापर्व में शनिवार को मतदाताओं के साथ कई प्रत्याशियों ने अपने लिए मतदान किया। हालांकि कुछ ने दूसरे प्रत्याशी के लिए, तो कुछ दूसरे जिले के वोटर होने के कारण मतदान नहीं कर पाए। हालांकि सभी प्रत्याशी और उनके नजदीकी कार्यकर्ता पूरे दिन विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेते रहे। अधिकाशं प्रमुख-प्रमुख प्रत्याशियों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया। सिंहेश्वर विधानसभा से मंत्री डॉ. रमेश ऋषिदेव ने कुमारखंड के बेलहा गोपालपुर में और राजद के चंद्रहास चौपाल ने शंकरपुर के रायभीड़ में अपने-अपने बूथ पर मतदान किया।

समर्थकों व कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते रहे प्रत्याशी
मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रो. चंद्रशेखर ने सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय भेलवा बूथ पर मतदान किया। जबकि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने रासबिहारी हाईस्कूल बूथ पर मतदान किया। बिहारीगंज विधानसभा से जदयू के निवर्तमान विधायक निरंजन मेहता ने अपने गांव मधुवन के मतदान केंद्र पर, जाप के ई. प्रभाष ने मुरलीगंज के रामपुर में मतदान किया। जबकि कांग्रेस की सुभाषिनी यादव ने शहर के भिरखी मतदान केंद्र पर मतदान किया। मधेपुरा से निर्दलीय प्रत्याशी शशि कुमार ने भी गम्हरिया प्रखंड के अपने बूथ पर मतदान किया। इसी तरह से आलमनगर विधानसभा के लिए मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने बाला टोला में और राजद के ई. नवीन कुमार ने अपने बूथ पर मतदान किया। प्रत्याशी समर्थकों से फीडबैक लेते रहे।

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