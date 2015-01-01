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वसूली:जमानत पर रह रहे अभियुक्त को पकड़ने में जमादार पर कोर्ट ने लगाया 500 रूपए जुर्माना

मधेपुरा4 घंटे पहले
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  • जमादार उपेंद्र सिंह ने मनमाने ढ़ंग से बिरेंद्र साह काे किया था गिरफ्तार

श्रीनगर थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या-62/ 2018 के अभियुक्त बिरेंद्र साह को जमानत पर रहने के बाद भी गिरफ्तार कर कोर्ट लाने के मामले में जमादार उपेंद्र सिंह पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद की काेर्ट ने जुर्माना के रुप में 500 रुपए जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करते हैं तो वेतन से 500 रुपए काटते हुए कोर्ट में जमा कराने का आदेश है। उक्त कांड के तहत अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र के द्वारा अभियुक्त धनाय साह के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित किया गया और अभियुक्त बिरेंद्र साह एवं कुंती देवी के विरुद्ध असत्य पाते हुए अनुप्रेरित कर दिया। परंतु मजिस्ट्रेट ने अनुसंधानकर्ता के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए अभियुक्त धनाय साह समेत अन्य दो बिरेंद्र साह तथा कुंती देवी के विरुद्ध भी अपराध का संज्ञान लेते हुए 15.06.19 को आदेशिका जारी करने का आदेश कर दिया। जिसके आलोेक में अभियुक्त बिरेंद्र साह तथा कुंती देवी ने 27.7.2019 के द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त कर लिया और उनके ओर से दिनांक-03.08.2019 को बंध-पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त बिरेंद्र साह गिरफ्तारी के समय तक भी जमानत पर थे। किंतु प्रस्तुत आवेदक दारोगा उपेंद्र सिंह ने विचाराधीन मामले में आगे अनुसंधान की न तो न्यायालय को सूचना दिया और न तो कोई अनुमति ही प्राप्त किया। वे थाना से भी पता नहीं किया और मनमाने ढ़ंग से बिरेंद्र साह को जमानत पर होते हुए गिरफ्तार कर लिया। जमादार के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया।

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