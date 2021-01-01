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वारदात:दिन में हुई पंचायत में मिली धमकी, रात को गोली मार कर दी महिला की हत्या

मधेपुरा/उदाकिशुनगंज4 घंटे पहले
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सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के इंतजार में बैठे परिजन। - Dainik Bhaskar
सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के इंतजार में बैठे परिजन।
  • पटेदार से चल रहा है एक बीघा जमीन को लेकर विवाद, पुलिस कर रही छानबीन
  • उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत की घटना

उदाकिशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत के वार्ड संख्या-नौ निवासी 48 वर्षीया मसोमात महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान शंभू मंडल की पत्नी सरस्वती देवी के रूप में की गई। घटना शनिवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए। इसी दौरान रात 12 से 2 बजे के बीच कुछ अज्ञात अपराधी मुंह बांधकर सरस्वती देवी को उठाकर ले गए और घर के नजदीक शौचालय के समीप गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य परिजनों की नींद खुली, तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। इसके बाद महिला को आनन-फानन में उदाकिशुनगंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। लेकिन वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताता जा रहा है कि मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। मामले में परिजनों ने बताया कि वे लोग आपस में तीन भाई हैं। जिसमें पूर्वजों की तीन बीघा जमीन है। बंटवारे के हिसाब से सभी भाइयों को एक-एक बीघा जमीन हिस्से में पड़ती है। लेकिन बड़े भाई शंकर मंडल के पुत्र डोमी मंडल लगातार दबाव दे रहे हैं कि उनके पिता सबसे बड़े भाई थे। इस हिसाब से उन्हें एक बीघा जमीन अतिरिक्त मिलनी चाहिए। शेष बचे दो बीघा जमीन में से फिर तीनों भाई का एक तिहाई वाला हिस्सा चाहिए। इस मामले को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। लेकिन पंचायत स्तर पर तत्काल विवाद को शांत करा दिया जाता था।

बड़े भाई के पुत्र ने अन्य भाइयों की जमीन पर भी किया है कब्जा
परिजनों ने बताया कि 6 माह से डोमी मंडल, अन्य भाइयों के हिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को गांव में पंचायत भी हुई। पंचायत में सभी पंचों के द्वारा निर्णय लिया गया कि कुल 3 बीघा जमीन का तीनों भाइयों में बराबर बंटवारा के अनुसार एक-एक बीघे की जमीन सभी को देने का फैसला किया गया। इसी फैसले से नाराज होकर डोमी मंडल ने धमकी दी थी कि अगर मुझे जमीन नहीं मिली तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। जबतक मुझे एक बीघा अतिरिक्त जमीन नहीं मिलेगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मामले में थानाध्यक्ष शशिभूषण सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजन के ओर से आवेदन की प्राप्ति नहीं हुई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। आवेदन मिलने के बाद जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

10 घंटे अस्पताल में जमीन पर पड़ा रहा शव
कड़ाके की ठंड व शीतलहर के बीच 10 घंटे तक सदर अस्पताल में जमीन पर लाश पड़ी रही। ठंड से ठिठुर रहे परिजनों ने बताया कि रात के 2 बजे ही मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। यहां पर उन्हें स्ट्रेचर की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई गई। जिस कारण 2 बजे रात से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक नीचे जमीन पर ही पोस्टमार्टम के लिए लाश पड़ी रही। मौके पर पहुंची उदाकिशुनगंज की पुलिस 11 बजे तक पंचनामा करने में ही जुटी थी और लाश नीचे जमीन पर पड़ी थी। तब तक भी लाश को उठाकर स्ट्रेचर पर नहीं रखवाया गया था। कड़ाके की ठंड व शीतलहर में खुले आसमान के नीचे रातभर से परिजन ठिठुरते रहे।

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