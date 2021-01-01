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वसूली:तीन ट्रैक्टर और एक पिकअप जब्त, वसूला 60 हजार जुर्माना

मधेपुरा4 घंटे पहले
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यातायात के नियमों के उल्लंघन मंे जब्त पिकअप व ट्रैक्टर। - Dainik Bhaskar
यातायात के नियमों के उल्लंघन मंे जब्त पिकअप व ट्रैक्टर।
  • नियमों के उल्लंघन मंे एमवीआई ने की कार्रवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा इन दिनों बिना परमिट एवं नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को मोटरयान निरीक्षक राकेश कुमार के द्वारा तीन ट्रैक्टर और एक पिकअप को जब्त कर लिया गया। मोटरयान निरीक्षक ने बताया कि परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन कर बिना परमिट, प्रदूषण, बिना कागजात, बिना ड्राइविंग लाइसेंस तथा ओवर लोडिंग कर चल रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर और एक पिकअप को जब्त कर चालान काटा गया है। वाहन चालकों से चालान के माध्यम से 60 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। ज्ञात हो कि जिले मंे अधिकतर ओवरलोड वाहन बेधड़क चलते हैं। एमवीआई की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन जांच अभियान बराबर चले ताकि ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके।

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