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हादसा:ट्रक ने बाइक और साइकिल सवार को मारी टक्कर, रेफर

गम्हरियाएक घंटा पहले
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  • गम्हरिया बाजार की घटना, पुलिस ने किया ट्रक जब्त

गम्हरिया बाजार स्थित ग्रामीण बैंक के समीप सुपौल की ओर आ रहे एक ट्रक ने बाइक सवार एवं साइकिल सवार को टक्कर मार दी। दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसे गम्हरिया पीएचसी में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति की पहचान गम्हरिया के बभनी वार्ड-7 निवासी गजेंद्र प्रसाद साह और दूसरा गम्हरिया पंचायत के वार्ड-3 निवासी पन्ना लाल यादव के पुत्र राकेश कुमार के रूप में की गई।

डॉक्टरों के द्वारा दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि गजेंद्र साह के कमर में काफी चोट आई है। वहीं राकेश कुमार का सर फट गया है। सूचना पर गम्हरिया थाना की पुलिस ने पहुंचकर ट्रक को जब्त कर लिया। बताया गया कि गजेंद्र साह अगर हेलमेट नहीं लगाए रहते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

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