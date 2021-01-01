पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रदर्शन:प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण

मधेपुराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जाप छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम का पुतला

बिहार के डीजीपी ने प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वालों को नौकरी और ठेका नहीं देने का आदेश जारी किया है। इसके विरोध में बुधवार को जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीएनएमयू के मेन गेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की।

पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष रौशन कुमार बिट्टू ने कहा कि सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने पर बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और नौकरी के लिए विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बिहार सरकार के द्वारा यह तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं विवि अध्यक्ष अमन कुमार रितेश और नगर अध्यक्ष सामंत यादव ने कहा कि बिहार के छात्र नौजवान साथियों अब ये तानाशाही सरकार आपके संवैधानिक अधिकार और आजादी को कुचलकर आपको आपके हक अधिकार रोजगार के लिए उठाने वाले आवाज को दबाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। इसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठाने की जरूरत है।

मौके पर जाप जिला अध्यक्ष मोहन मंडल, रामचंद्र यदुवंशी, युवा रंजन, दीपक रस्तोगी, प्रखंड अध्यक्ष मिथुन किंग, कार्यालय उपसचिव शैलेंद्र कुमार, सुशील कुमार, मो. सलाम, प्रवीण यदुवंशी, सुशांत यादव, पिंटू यादव, निगम राज, नितीश यादव, पावेल, विकाश, त्रिलोक मिश्रा, जय प्रकाश यादव, अजय सिंह यादव, रामप्रवेश यादव, सिंटू यादव, आर्या रौशन, राजू कुमार मन्नु सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser