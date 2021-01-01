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आक्रोश:विवि प्रशासन शिक्षकों के साथ कर रहा सौतेला व्यवहार : गंगाधर

मधेपुरा2 दिन पहले
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सोमवार को विवि में धरना पर बैठे आरपीएम डिग्री कॉलेज के शिक्षक। - Dainik Bhaskar
सोमवार को विवि में धरना पर बैठे आरपीएम डिग्री कॉलेज के शिक्षक।
  • विभिन्न मांगों को लेकर लगातार पांचवें दिन भी आरपीएम कॉलेज के शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन रहा जारी

आरपीएम डिग्री कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का लगातार पांचवें दिन सोमवार को भी विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना- प्रदर्शन जारी रहा। धरना पर बैठे पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉ. गंगाधर प्रसाद यादव एवं पूर्व शिक्षक प्रतिनिधि डॉ. रविंद्र यादव ने कहा कि विवि प्रशासन उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। शिक्षकों को धरना बैठे हुए पांच दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी उन लोगों से मिलने तक भी नहीं आए हैं। विवि प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन बन गया है। शिक्षक द्वय ने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में वे लोग दिन-रात विवि मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। लेकिन मानवीयता के आधार पर भी कोई भी अधिकारियों का नहीं पहुंचा उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगों के संदर्भ में विरोध करने का हक है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही चरम पर है : डॉ. एनके निराला
वहीं डॉ. एनके निराला ने कहा कि विवि प्रशासन की तानाशाही चरम पर है। इससे पूर्व कई बार उन लोगों को बरगला कर धरना समाप्त करा दिया गया। लेकिन इस बार जब तक महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में शिक्षक प्रतिनिधि और दानदाता सदस्य का चुनाव नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। डाॅ. यशवंत कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुसार महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में दानदाता सदस्य और शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव होना है। लेकिन विवि प्रशासन की उदासीनता के कारण अब तक चुनाव नहीं हो पाया है। यदि उन लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो वे लोग उग्र प्रदर्शन को विवश हो जाएंगे। इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर डॉ. गणेश प्रसाद यादव, विजेंद्र यादव, संजय वर्धन, अरविंद कुमार यादव, नयन रंजन वर्मा, विजय कुमार, सत्येंद्र कुमार, डॉ. वैद्यनाथ यादव, शशिभूषण व अभय कुमार सहित अन्य भी मौजूद थे।

शिक्षकों की ये हैं मुख्य मांगें
महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाया जाए।
हाईकोर्ट के न्यायादेश के आलोक में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव हो।
शिक्षक प्रतिनिधि एवं दानदाता सदस्य के चुनाव की तिथि निर्धारित की जाए।
पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट पर निर्णय हो।

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