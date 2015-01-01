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अवकाश पर रहेंगे कर्मचारी:विवि में आकस्मिक कार्य के लिए 27 कर्मचारी रहेंगे

मधेपुरा33 मिनट पहले
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बीएन मंडल विश्वविद्यालय में दीपावली से छठ पर्व तक घोषित छुट्‌टी के दौरान आकस्मिक एवं अत्यावश्यक कार्य के संपादन के लिए कर्मियों का रोस्टरवार ड्यूटी लगाई गई है। कुलसचिव डॉ. कपिलदेव प्रसाद ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय में दीपावली, चित्रगुप्त पूजा एवं छठ पर्व को लेकर 13 से 22 नवंबर तक अवकाश रहेगा। इस दौरान कुलपति कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक राजेश कुमार सिंह, कंप्यूटर ऑपरेट सीएस पांडेय, सच्चिदानंद यादव, राजकिशोर कामती, मो. सईद, शंभू यादव, गणेश कुमार, योगेंद्र महतो, कुशेश्वर यादव, मो. हलीम हसन रोस्टर ड्यूटी पर रहेंगे। वहीं कुलसचिव कार्यालय एवं स्थापना शाखा में मो. नायाब इकबाल, रविंद्र कुमार रजक, बिरेंद्र कुमार, शंभू प्रसाद यादव, रीतू कुमार, चंद्र किशोर गुप्ता, विनय कुमार सिंह, रविद्र कुमार, राजेश कुमार ड्यूटी पर रहेंगे।

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