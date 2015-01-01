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पहल:प्रति एकड़ में 50 किलो बीज का करें प्रयोग

मधेपुरा33 मिनट पहले
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  • गीत के माध्यम से गेहूं की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहे डीएओ, बोले...

धान की कटाई शुरु हो गई है और किसान अपने खेतों को गेहूं के लिए तैयार भी करना शुरू कर दिए हैं। किंतु किसानों को यह जानकारी नहीं है कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे गेहूं की खेती की जाए कि कम लागत में अधिक उपज का लाभ ले सकें। किसानों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन ने गीत के माध्यम से किसानों को जागरूक करना शुरु कर दिया है। सोशल मीडिया पर बालन की आवाज में गाया गया यह गीत काफी लोकप्रिय हो रहा है और किसानों द्वारा इसे काफी लाइक भी किया जा रहा है। गीत के माध्यम से गेहूं की बेहतर उपज के लिए खेतों की तैयारी, बीजों की वेरायटी, बीजों की मात्रा, खाद की मात्रा से लेकर कटाई तक का संदेश दिया जा रहा है। बालन ने 15 दिसंबर तक गेहूं की बुआई करने का संदेश दिया है। बुआई के दौरान 50 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज का उपयोग करने को कहा गया है। वहीं यह भी कहा गया है कि अगर बुआई 15 दिसंबर के बाद की जाती है तो बीज 60 किलो प्रति एकड़ की दर से देना होगा। बुअाई के पूर्व बीज के रासायनिक उपचार का भी संदेश दिया गया है ताकि बीज में किसी प्रकार का संक्रमण न रह जाए। खाद के रूप में होइड्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, यूरिया तथा डीएपी के उपयोग के तरीके तथा मात्रा के बारे में बताया गया है।

डीएओ की बातों पर अमल कर रहे हैं किसान
डीएओ के इस लोकप्रिय गीत पर देहातों में रहने वाले किसानों द्वारा अमल किया जा रहा है। किसान धर्मेंद्र कुमार, देवेश कुमार, राकेश कुमार, महेंद्र साह, अशोक कुमार सिंह तथा पवन कुमार सिंह आदि का कहना है कि जो किसान इस गीत पर अमल कर उसके अनुसार गेहूं की खेती करेंगे वहां उपज की कमी नहीं होगी। किसानों ने इसे बालन चालीसा की संज्ञा दी है। वहीं बालन का कहना है कि गीत के माध्यम से खेती के तरीके किसानों के लिए लाभदायक होता है। अगर किसान इस पर पूरी तरह अमल कर लें तो उसकी आर्थिक हालत सुदृढ़ हो सकती है।

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