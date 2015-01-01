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विस चुनाव:31 जोन व 4 सुपर जोन में कराया जाएगा मतदान

मधेपुरा3 घंटे पहले
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प्रेसवार्ता करते डीएम व एसपी।
  • चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे अर्द्ध सैनिक बल के जवान, भयमुक्त होकर करें मताधिकार का प्रयोग
  • गिरफ्तार शराब तस्करों को जहां जेल भेजा गया है, वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है

जिले के चारों विधानसभा में अंतिम चरण का मतदान सात नवंबर को होने जा रहा है। मतदान को शंातिपूर्ण, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती चप्पे-चप्पे पर की गई है। इसलिए मतदाताआंे से अपील है कि वे भयमुक्त वातावरण में उत्साह के साथ मतदान करें तथा लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम नवदीप शुक्ला ने बताया कि चुनाव को लेकर 145 सेक्टर दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। पूरे जिले को 31 जोन में और 4 सुपर जोन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक-एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए 201 वालंटियर की प्रतिनियुक्ति की गई है। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी हालत में मतदान को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर उस पर कठोर कार्रवाई करें। वहीं एसपी ने पुलिस की उपलब्धियां भी गिनाई।

पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई
बरामद अवैध हथियार - 35
बरामद अवैध कारतूसों - 49
उद्भेदित अवैध मिनी गन कारखाना की संख्या - 1
निरोधात्म कार्रवाई के दौरान की गयी 107 की संख्या - 15922
सभी ने भरा बांड)
क्रिमनल कंट्रोल एक्ट के दौरान भेजे गए प्रस्ताव की संख्या -130
बरामद शराब की मात्रा -9335
आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज केस - 17
सीमावर्ती इलाकों में बने चेक पोस्ट की संख्या -36
दिन-रात काम करने वाली स्टेटिक सर्विलांस टीम की संख्या 22
दिन-रात काम करने वाले उड़नदस्ता की संख्या -13
चेकिंग में वसूली गई राशि -35 लाख
जांच के दौरान जब्त राशि - 4 लाख
निष्पादित एनबीडब्लू वारंटों की संख्या-133

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