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मारपीट:नहर पर घर बनाने को लेकर मारपीट, जख्मी

शंकरपुर3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के गाढ़ा चौक पर नहर पर घर बनाने को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। रामपुर लाही पंचायत के निवासी विकास कुमार ने थाने में आवेदन दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वे गाढ़ा चौक पर दुकान करते हैं। दुकान के मकान से सटाकर खट्टर शाह मकान बना रहे हैं। रोकने गए तो हमारे साथ झरकाहा निवासी राकेश यादव, अनिल यादव ने लाठी, डंडे व रॉड से मारपीट की। इसकी वजह से मेरा सिर फट गया। स्थानीय लोगों की मदद से परिवार के सदस्यों ने हमें पीएचसी शंकरपुर में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष श्रीकांत शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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