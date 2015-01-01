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फर्जीवाड़ा पर कसी नकेल:1685 किसानाें ने उठा लिए 1 करोड़ 64 लाख 70 हजार रुपए, अब लौटाना होगा

मधुबनी2 दिन पहले
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गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले किसानों की लिस्ट।
  • आयकर देने के बावजूद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लिया लाभ
  • 15 दिनाें के अंदर पैसा नहीं लाैटाने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी

जिले के ऐसे किसान जो आयकर के घेरे में आते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं या लाभ ले चुके है, उनकी अब खैर नहीं। उन्हें यह राशि अविलंब वापस करनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनपर कारवाई भी हो सकती है। इसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार ने दी।

साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि निदेशक पटना की ओर से यह निर्देश मिला है कि 15 दिनों के अंदर इस काम को किया जाए। आयकर के दायरे में आने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे जिले के 1685 किसान से 1 करोड़ 64 लाख 70 हजार रूपए वापस लिए जाएंगे। ये वो किसान हैं जो आयकर के घेरे में आते हैं और गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। इन सभी किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से इसकी सूची जिला, प्रखंड, पंचायत व गांव वार डीबीटी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि जिन कर्मी को पीएम किसान का लाॅगिन व पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है, वैसे कर्मी अपनी पंचायत के आयोग्य किसानों की सूची डाउनलोड करें।

कृषि विभाग द्वारा 21 प्रखंडों में चिह्नित किए गए किसान और उनसे प्राप्त हाेने वाली राशि
कृषि विभाग द्वारा 21 प्रखंडों में चिह्नित किए गए किसान और उनसे प्राप्त हाेने वाली राशि

वहीं, संबंधित कृषक से उक्त योजना से अबतक प्राप्त राशि की वसूली कर जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अयोग्य किसानों से राशि वापसी का प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर शत-प्रतिशत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कृषि निदेशक बिहार सरकार की ओर से राज्यस्तर पर 36 हजार 823 ऐसे किसान को चिह्नित कर लिया गया है कि जो वर्तमान में आयकर भरते हैं और योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप अयोग्य हैं।

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