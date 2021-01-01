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नामांकन:पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने किया नामांकन

मधुबनी5 घंटे पहले
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कृषि सहयोग शाखा समिति पैक्स के अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्यों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन दो लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ के समक्ष प्रस्तुत किया। रहिका पैक्स के लिए हरिनाम यादव व खजुरी से निकेश राम ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए। उप निर्वाचन पदाधिकारी सनोज कुमार ने बताया कि नामांकन पत्र 3 फरवरी तक जमा किया जाएगा।

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