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पहचान की गई:अक्टूबर माह में 214 टीबी रोगियों की पहचान की गई

मधुबनीएक घंटा पहले
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जिले में अक्टूबर माह में 214 नए यक्ष्मा रोगियों की पहचान की गई है। इसके साथ ही जनवरी से अक्टूबर माह तक 1598 यक्ष्मा रोगियों की पहचान की गई है। सीडीओ डॉ. आर. के. सिंह ने कहा कि यक्ष्मा रोग एक जटिल रोग है। इसे जल्द से जल्द पहचान कर इलाज शुरू किया जाना चाहिए ताकी दूसरों व्यक्तियों में यह संक्रमित बीमारी न पहुंचे। किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण पाए जाते हैं तो शीघ्र ही उन्हें अपनी बलगम की जांच करवानी चाहिए। एमडीआर-टीबी होने पर सामान्य टीबी की कई दवाएं एक साथ प्रतिरोधी हो जाती हैं।

टीबी की दवाओं का सही से कोर्स नहीं करने व बिना चिकित्सक की सलाह पर टीबी की दवाएं खाने से ही एमडीआर-टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्टूबर माह में मिले 214 टीबी मरीजाें में से 105 की पहचान सरकारी अस्पतालों में की गई। जबकि 109 ऐसे थे जो प्राइवेट अस्पतालाें या क्लीनिकों के द्वारा जांच के लिए भेजे गए थे।

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