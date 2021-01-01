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नुकसान:अगलगी में 3 घर जलकर राख, 1 लाख का नुकसान

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

भेजा थाना क्षेत्र के खरीक गांव के वार्ड-11 में मंगलवार की रात लगभग एक बजे अगलगी हुई। इस घटना में मनोज पंडित, सरोज पंडित और ललन पंडित के फूस का घर जल गया। अगलगी में मनोज पंडित का 30 हजार रुपए नगद, 25 हजार रुपए मूल्य का जेवरात, अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं, सरोज पंडित का अनाज, बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रिक उपकरण सहित अन्य सामान जल गया। ललन पंडित का मवेशी घर पूर्ण रूप से जल गया अाैर आश्रम घर को आंशिक क्षति पहुंची है।

ललन पंडित की दो बकरियां भी झुलस गई है। आग लगने का कारण घर के अंदर बिजली के तार से शाॅर्ट सर्किट होना बताया जाता है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद चापाकल के पानी से आग पर काबू पाया। अगलगी की सूचना पाकर बुधवार की सुबह प्रभारी राजस्व कर्मचारी मो. खुर्शीद ने घटनास्थल पर पहुंचकर क्षति का आकलन किया। इधर वार्ड सदस्य किरण देवी द्वारा पीड़ित परिवारों के बीच चूरा, चीनी और राशि का वितरण निजी स्तर से किया गया। पंचायत समिति सदस्य नारायण मुखिया, रामबाबू राय, रामबिलास मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पीड़ितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने का अाश्वासन दिया।

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