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परीक्षा की तैयारी:4 आदर्श केंद्र बनाए गए, 9:30 से पहली पाली में भौतिकी का पेपर

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • दो पालियों में होगी परीक्षा, 10 मिनट पहले तक ही परीक्षार्थियों को हॉल में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी

जिले के कुल 73 परीक्षा केंद्रों पर 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इंटर की परीक्षा में जिले में चार माॅडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां सिर्फ छात्राएं परीक्षा देंगी व केंद्राधीक्षक, वीक्षक, पुलिस कर्मी सभी महिलाएं ही होंगी। चार आदर्श केंद्र शिवगंगा बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय, पार्वती लक्ष्मी कन्या प्लस टू झंझारपुर, परियोजना बालिका प्लस टू बेनीपट्टी व श्री कृष्ण यादव प्लस टू उच्च विद्यालय फुलपरास को बनाया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में 2352 वीक्षकों को लगाया गया है जबकि सुरक्षित वीक्षकों की संख्या 389 है। इस वर्ष जहां कुल 73 परीक्षा केंद्रों पर 50501 छात्र-छात्राएं आवंटित हैं तो वहीं वर्ष 2020 में 67 परीक्षा केंद्रों पर कुल 45050 परीक्षार्थी आवंटित थे।

इस वर्ष 25 हजार 263 छात्र व 25 हजार 238 छात्राएं परीक्षा देंगी जबकि वर्ष 2020 में 24196 छात्र व 20854 छात्राएं आवंटित थी। इंटर में 32 परीक्षा केंद्र ( सभी सदर अनुमंडल में) छात्रों के लिए बनाए गए हैं। इस वर्ष 25 हजार 263 छात्र व 25 हजार 238 छात्राएं परीक्षा देंगी। विद्यार्थी को परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेना आवश्यक है। देर से आने वाले विद्यार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रथम पाली में 9 बजकर 20 मिनट व दूसरी पाली 1 बजकर 35 मिनट तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

पिछले वर्ष जिले में 67 परीक्षा केंद्र थे, इस वर्ष 73 केंद्राें पर हाेगी परीक्षा

जयनगर में 3464 छात्राएं देंगी परीक्षा, 6 केंद्र बनाए गए

एसडीएम बेबी कुमारी ने कहा कि इंटरमीडिएट परीक्षा में नकलची व परीक्षा में व्यवधान डालने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने को लेकर एसडीएम ने अपने कार्यालय में केंद्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेटों व अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए कहा कि एक फरवरी शुरू होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। जयनगर में सिर्फ छात्राओं का ही सेंटर है। परीक्षा केंद्रों में डॉन बास्को पब्लिक स्कूल, संत जेवियर्स स्कूल, प्लस टू हाई स्कूल, दुल्लीपट्टी मध्य विद्यालय, माउंट कार्वेन्ट और रूंगटा बालिका उच्च विद्यालय शामिल हैं।

केंद्राधीक्षक और मजिस्ट्रेट को दिया गया दिशा-निर्देश

एसडीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त कराने को लेेेकर केेेंद्राधीक्षकों, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया और कहा कि गड़बड़ी करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कदाचार होते पकड़े जाने पर छात्र व संबंधित वीक्षक पर कारवाई होगी। एसडीओ ने कहा कि कोई वीक्षक परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षार्थियों व वीक्षकों को ससमय प्रवेश करना जरूरी है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए इसबार परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहनकर परीक्षा सेंटर के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा वीक्षक लगातार अपने अपने कमरों का निरीक्षण करेंगे ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न हो। सभी परीक्षा केन्द्रों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उड़न दस्ता टीम का भी गठन किया गया है। एसडीएम ने कहा सभी छः परीक्षा केन्द्रों पर मेकिंग व्यवस्था भी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह ध्यान रखा गया है।

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