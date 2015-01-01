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विधानसभा चुनाव संपन्न:6 विस सीटाें के लिए 56.28% हुआ मतदान लाैकहा में सबसे अधिक 61.85% वोटिंग हुई

मधुबनीएक घंटा पहले
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  • सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था थी, जगह-जगह तैनात थी पुलिस

विधानसभा चुनाव के तहत जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों-हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी और लौकहा में सभी बूथों पर कुछ घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कोविड 19 के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। मतदाताओं के जोश के आगे कोरोना बेअसर दिखा। शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम छह बजे तक हुए मतदान के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के संपन्न होने की बात कही।

उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक हरलाखी विधानसभा में 58.42 फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया है। बेनीपट्टी में 51.62 फीसदी, खजौली में 56.28, बाबूबरही में 55.21, बिस्फी में 54.30 व लौकहा में 61.85 फीसदी वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं सभी विधानसभाओं में कुल 56.28 फीसदी मतदान हुआ है। 2015 के विस चुनाव में इन छह विधानसभा का कुल औसत मतदान प्रतिशत 55.73 था। 2015 के चुनाव के मुकाबले 2020 में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कई मतदान केंद्रों पर रोशनी नहीं रहने के कारण मतदाताओं को हुई परेशानी : कई मतदान केंद्रों पर मतदान कक्ष में रोशनी की मुक्कमल व्यवस्था नहीं रहने के कारण मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मतदान केंद्रों से संबंधित जानकारी अधिकारियों को भी दी जाती रही। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय इजरा के मतदान केंद्र संख्या-312 पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं होने के कारण मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद भामिपा समर्थित प्रत्याशी इंद्रजीत महतो की ओर से इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था की गई।

वीपीपैट में खराबी के कारण 1 घंटे तक विलंब से शुरू हुआ मतदान

खजौली| बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह था। पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की कतार सुबह से ही मतदान केंद्र पर लगने लगी थी। कुछ मतदान केंद्रों पर आंशिक रूप से तकनीकी खराबी को दुरुस्त कर मतदान की प्रक्रिया मॉक ड्रिल के बाद सुबह सात बजे से नीयत समय पर शुरू की गई। वहीं ठाहर संस्कृत मध्य विद्यालय बूथ संख्या 276, 283, 280, 268, 271 पर वीवीपैट खराब होने के कारण 30 मिनट बाद मतदान शुरू हुआ। साथ ही 276 पर 45 मिनट विलंब से मतदान शुरू हुआ। वहीं, 279 और 272(क) पर कंट्रोल यूनिट चेंज किया गया।

वोटर से बात कर रहे राजद प्रत्याशी को सेक्टर पदाधिकारी ने रोका, हुआ विवाद

बिस्फी| बिस्फी प्रखंड अंतर्गत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र संख्या-78 गढ़ीया बालक पर प्रत्याशी डॉ. फैयाज अहमद और पुलिस के बीच तू-तू-मैं-मैं हो गई। राजद प्रत्याशी डॉ. फैयाज अहमद बूथ पर वोटरों से बातचीत करने लगे। इसी दौरान पुलिस बलों के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट ने उन्हें वोटरों से बातचीत करने पर रोका। सेक्टर मजिस्ट्रेट का कहना था कि आप बूथ पर आकर किसी वोटर से बातचीत नहीं कर सकते हैं और अपने पक्ष में मतदान कराने को लेकर प्रेरित नहीं कर सकते हैं। वहीं प्रत्याशी डॉ. फैयाज अहमद का आरोप था कि आप बाधा उत्पन्न कर रहा है। जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बूथ पर तैनात पुलिस वालों का कहना था कि यहां हम गलत नहीं होने देंगे। यहां पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को प्रवेश दिया जाएगा।

विकास के मुद्दों पर पड़े वोट

तीन चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस बार भी ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षापूर्ण उत्साह ज्यादा था। मिथिलांचल और सीमांचल में खेती के अतिरिक्त, मत्स्य पालन, मखाना, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को लगाने की जिद चरम पर था। सूबे में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था। इसी कारण राजद ने जब 10 लाख रोजगार की बात की तो सत्ताधारी दलों में हड़कंप मच गया। कोरोना महामारी के कारण 50 लाख से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की अपने राज्य में वापसी में देरी से सभी हतप्रभ हैं। लोग राजद के 15 वर्षों के शासन को राजग द्वारा बार -बार दोषपूर्ण व्यवस्था बताने से अब उबते नजर आए। युवा रोजगार चाहता है, जबकि किसान को खेती का सही मूल्य। सीमांचल की 26, कोशी की 13 जबकि उत्तर बिहार की 39 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में टक्कर उलट पलट करने वाला है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ राजग की सीटें कम हो सकती हैं जबकि महागठबंधन में राजद को बढ़त मिलेगी। लघु पार्टियां अपना विराट रूप दिखा सकती हैं।

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