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दुर्घटना:हिसार में अनियंत्रित बाइक की ठोकर से 7 साल की सलोनी कुमारी की मौत

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • बुधवार देर शाम की घटना, बाइक सवार की पहचान में जुटी पुलिस

खिरहर थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी उमगांव मुख्य सड़क पर अवस्थित हिसार गांव में एक अनियंत्रित बाइक की ठोकर से 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान हिसार गांव के धनी मुखिया की नतिनी सलौनी कुमारी के रूप में की गई है। घटना बुधवार देर शाम की है। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने माता-पिता के साथ ननिहाल में ही रहती थी। बच्ची बुधवार की देर शाम घर के सामने सड़क किनारे खड़ी थी जहां उमगांव से बेनीपट्टी की ओर जा रहे एक अनियंत्रित बाइक सवार की ठोकर से बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जख्मी बच्ची के परिजनों ने आनन-फानन में उसे इलाज के लिए मधुबनी ले गए। लेकिन बच्ची की मौत हो गई। थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि घटना शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्ची की मां रिंकू देवी के बयान पर अज्ञात बाइक सवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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