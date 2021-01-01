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तस्कर फरार:750 बोतल नेपाली शराब जब्त की, तस्कर फरार

मधुबनी5 घंटे पहले
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थाना पुलिस ने रविवार की अलसुबह करीब 4 बजे शराब तस्करी मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 750 बोतल नेपाली शराब के साथ एक चारपहिया मारुति वैन जब्त की है। हालांकि कारोबारी कुहासे की वजह से पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में सफल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब कारोबारी मारुति वैन में भारी मात्रा में शराब लेकर सोठगांव के रास्ते बेनीपट्टी के तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में एएसआई धर्मेन्द्र कुमार अन्य पुलिस बल के साथ सोठगांव मुख्य मार्ग पर खड़े हो गए। पुलिस जीप को देख कारोबारी वाहन व शराब छोड़कर मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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