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प्रेम-प्रसंग का मामला:कोर्ट गेट पर दो पक्षों के बीच मारपीट, एक घायल

मधुबनी3 घंटे पहले
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गुरुवार की शाम सिविल कोर्ट गेट पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच कर घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दो व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। नगर थानाध्यक्ष धर्मपाल ने बताया कि एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। लड़की को बरामद कर कोर्ट में बयान कराने के लिए लाई थी। लड़की बाहर निकली तो लड़की पक्ष व लड़के पक्ष में लड़की को साथ ले जाने को लेकर मारपीट करने लगे।

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