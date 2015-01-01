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ऑन द काॅल आते हैं डाेनर:ब्लड बैंक में ए-निगेटिव, ओ-निगेटिव, एबी-निगेटिव खून उपलब्ध ही नहीं है, अापात स्थिति के लिए मात्र 21 यूनिट खून ही जमा है

मधुबनी3 घंटे पहले
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  • काेराेना और चुनाव के कारण रक्तदान शिविर का अायाेजन कम किया जा रहा है

चुनाव व वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर ब्लड बैंक के बाहर रक्तदान शिविर का आयोजन कम किया जा रहा है। इस कारण ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो जा रही है। यह आगे भारी पड़ सकता है। फिर भी कुछ बीमारी जैसे थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, कैंसर, एक्सीडेंट, पीपीएस के लिए ऑन द काॅल डोनर रहते हैं व रक्त उपलब्ध कराया जाता है। उक्त बातें ब्लड बैंक मेंे कार्यरत डाॅ. विनोद कुमार झा ने कही। उन्होंने कहा कि गुरुवार के दोपहर 12 बजे तक सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में मात्र 21 यूनिट ब्लड उपलब्ध है। डाॅ. झा ने बताया कि ब्लड बैंक में ए-निगेटिव, ओ-निगेटिव, एबी-निगेटिव रक्त उपलब्ध नहीं है। हालांकि आपात स्थिति के लिए डोनर की व्यवस्था रहती है। वहीं ए-पाॅजिटिव, ओ-पाॅजिटिव सहित अन्य रक्त उपलब्ध हैं हालांकि कम यूनिट में उपलब्ध है।

लोगों से रक्तदान करने की अपील की गई
डाॅ. विनोद झा ने कहा कि चुनाव के बाद व दीपावली के बीच में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दाैरान लाेग खून दे सकेंगे। उन्होंने क हा कि लोगों को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद को रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। कहा कि रक्तदान से लाेगाें काे काेई कमजाेरी नहीं हाेती है। डोनर रूम में आरामदायक चेयर तो लगा दिए गए लेकिन दीवार की मरम्मत का काम नहीं हो सका है। इससे रक्तदाताओं में आक्रोश व्याप्त है। यहां शुद्ध पेयजल की भी सुविधा नहीं है। शौचालय के कक्ष की भी स्थिति जर्जर हो गई है।

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