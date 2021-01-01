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आज से शुरू होगी परीक्षा:इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी, पार्वती लक्ष्मी कन्या उच्च विद्यालय को बनाया गया है आदर्श केंद्र

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • झंझारपुर के आठ परीक्षा केन्द्रों पर 4 हजार 735 परीक्षार्थी होंगे शामिल, गाइडलाइन का होगा पालन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर 01 फरवरी से झंझारपुर के आठ केंद्रों पर संचालित होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा को लेकर प्रशासनिक सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर 8 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जहां 04 हजार 735 परीक्षार्थी शामिल होंगे। एलएनजे कॉलेज में 793, केजरीवाल उच्च विद्यालय में 855, आदर्श परीक्षा केंद्र पार्वती लक्ष्मी कन्या उच्च विद्यालय में 499, एमपीटी उच्च विद्यालय में 648, पीएल डिग्री कॉलेज में 652, पीएल इंटर कॉलेज में 383, जिबछ उ मा विद्यालय सिमरा में 647 एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलारही में 258 परीक्षार्थी शामिल होंगे ।

बताया जाता है कि इस परीक्षा में कोरोना के मद्देनजर एक बैंच पर मात्र दो परीक्षार्थी को ही बैठाया जाएगा । एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर हाल में परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त कराया जाएगा। इसके लिए पूरी प्लान तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला से दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है।

एसडीओ ने बताया कि परीक्षा को लेकर दिनांक 01 से 13 फरवरी तक सभी परीक्षा केंद्रों पर 500 गज की दूरी तक धारा 144 लगा दी गई है। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर स्टैटिकस अधिकारी, गस्तीदल दंडाधिकारी,जोनल अधिकारी, सुपर जोनल अधिकारी और उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। आदर्श परीक्षा केंद्र पर मास्क सेनीटाइजर के अलावे कालिन बिछाया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार को सुबह से गुब्बारे से सजाया जाएगा। बंदर के उत्पाद के कारण रविवार को नहीं लगाया गया है। हालांकि सभी परीक्षा केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी नहीं होगी।

परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है, निरीक्षण करते रहेंगे अधिकारी

परीक्षा केंद्रों का एसडीओ ने किया निरीक्षण जिम्मेदार कर्मियों को दिया दिशा-निर्देश

सोमवार से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा को लेकर झंझारपुर एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने रविवार को सभी 8 परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। आदर्श परीक्षा केंद्र पार्वती लक्ष्मी कन्या उच्च विद्यालय,बेलारही उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केजरीवाल उच्च विद्यालय विद्यालय समेत कई अन्य परीक्षा केंद्रों पर पहुंच कर जायजा लिया हैं। वेंच पर सीट की व्यवस्था, पानी, शौचालय, लाइट के अलावे सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य आवश्यक तैयारी को देखा गया। वहीं मौजूद शिक्षक और कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिया गया है। एसडीओ ने बताया कि जहां प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो गयी है। उन्होंने कहा कि दिनांक 01 से 13 फरवरी तक परीक्षा केंद्र के 500 गज की दूरी तक धारा 144 लगा दी गई है।

सात केंद्रों पर 5025 छात्राएं देंगी परीक्षा

फुलपरास|इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 सोमवार से अनुमंडल के सात परीक्षा केन्द्रों यथा श्री कृष्ण यादव जमा दो उच्च विद्यालय बरही फुलपरास, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल फुलपरास, मध्य विद्यालय फुलपरास, शहीद परमेश्वर लोहिया चरण महंथ राम कृष्ण महाविद्यालय किसनीपट्टी, मध्य विद्यालय गोरगामा, सागर सार्वजनिक उच्च विद्यालय नरहिया तथा बीडीएस उच्च विद्यालय कालापट्टी में प्रारंभ हो रही है। इस बार परीक्षा केन्द्रों की संख्या तो पूर्व की ही भांति सात है लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या इस बार पिछले साल की तुलना में सोलह प्रतिशत अधिक है।

पिछले वर्ष कुल 4326 परीक्षार्थी थे। जिसकी संख्या इस वर्ष उपलब्ध अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 5025 है। कोरोना काल के बाद हो रही इस परीक्षा में कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराने समेत परीक्षार्थियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा रहा है। मास्क का उपयोग सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य बताया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार स्वयं परीक्षा केन्द्रों का रविवार को निरीक्षण करते दिखे। बताया गया कि सभी केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरों समेत हाथ धोने की व्यवस्था एवं सेनिटाईजरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त सभी केन्द्रों पर दंडाधिकारी एवं स्टेटिक पुलिस बल के अतिरिक्त उड़न दस्ता आदि के द्वारा परीक्षा को कदाचारमुक्त संपन्न कराने की व्यवस्था की जा रही है। एक बेंच पर दो परीक्षार्थी ही परीक्षा दे सकेंगे। गौरतलब हो कि यहां के सभी सातों परीक्षा केन्द्रों पर सिर्फ छात्राओं की परीक्षा होगी। श्रीकृृष्ण यादव जमा दो उच्च विद्यालय को मॉडल परीक्षा केन्द्र बनाया जा रहा है। जहां केन्द्राधीक्षक से लेकर सभी तरह के कर्मी और पुलिस पदाधिकारी महिलाएं ही होंगी।

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