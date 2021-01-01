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कार्रवाई:अनियमितता बरतने का आरोप लगाकर नाराज ग्रामीणों ने मदरसा में जड़ा ताला

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • सचिव पर मनमानी तरीके से लाेगाें काे बहाल करने का आराेप है

मदरसा में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने बवाल करते हुए ताला जड़ दिया। प्रखंड क्षेत्र के भट्टचौड़ा पंचायत के बरुआर गांव के जमानिया टोल स्थित मदरसा अहयाउल उलूम में ग्रामीणों ने पूर्व सचिव मो. मोमताज अहमद के नेतृत्व में बुधवार को ताला बंद कर दिया। ग्रामीणों ने मदरसा के वर्तमान सचिव मो. नौशाद आलम के विरुद्ध मदरसा में गमन व हाफिज के पदों पर मनमर्जी तरीके से लाेगाें काे बहाल करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मदरसा में शिक्षक के तीन पदों पर बहाली करनी है। इसमें आराेपित ने हाफिज के एक पद पर अपने दामाद जकी अहमद को ग्रामीणाें व कमेटी के सदस्याें को सूचना दिए बगैर बहाल कर दिया। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान सचिव से पूछे जाने पर सचिव ने ग्रामीणों के साथ अभद्र बर्ताव किया गया।

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