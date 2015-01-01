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छोटी दिवाली:धनतेरस पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक की रही डिमांड, 40 करोड़ का हुआ कारोबार

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • जिले में 700 बाइक, 10 ई-रिक्शा और दो करोड़ के मोबाइल बिके, शाम में उमड़े खरीदार

गुरुवार काे धनतेरस पर बाजार में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। सबसे अधिक झाड़ू, चम्मच व पूजा-पाठ से संबंधित सामान की खरीदारी हुई। सोने, चांदी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल से संबंधित दुकानों पर वीरानी छाई रही। हालांकि 4 बजे के बाद इन दुकानों पर रौनक आई। बाइक की बिक्री 700 के बीच ही रह गई। स्वर्ण व्यवसायी चाणक्या कुमार ने बताया कि सोने चांदी की कीमतों में हुई वृद्धि व कोरोना के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी रही। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की दुकान व झाडू की दुकान पर थी। शहर में 40 करोड़ का कारोबार हुआ। बाजार में पैर रखने की जगह नहीं थी।

झाडू के दाम में 20 से 30 रुपए की हुई बढ़ोतरी
मोबाइल, बर्तन और आभूषण को मिलाकर तकरीबन 2 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। गुरुवार को झाड़ू के दाम में 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। लैपटॉप, मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की भी जमकर खरीददारी हुई। महारानी होंडा के प्रोपराइटर राहुल कुमार ने बताया कि अभी तक 375 बाइक की बिक्री की जा चुकी है। माया सुजूकी के प्रोपराइटर संदीप राज ने बताया कि 30 बाइक की बिक्री जा चुकी है। मां काली टीवीएस के मैनेजर आर्दश चौधरी ने बताया कि 152 बाइक की बिक्री हो चुकी है। 700 से अधिक बाइक बिक गई है।

वाहनों के शोरूम पर भी भीड़

वैभव की देवी लक्ष्मी की आराधना भी गुरुवार से ही प्रारंभ हो जाती है। सुबह से ही बीते साल की तुलना में इस कम ही सही लेकिन ठेला पर वाशिंग मशीन, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी सहित अन्य सामान को लोगों के घड़ों तक पहुंचाया गया। धनतेरस पर बाइक और फोर व्हीलर्स खरीदने वाले लोग भी एजेंसी व शो-रूम का चक्कर काटते दिखे। वहीं आभूषण व बर्तन की दुकान पर दोपहर बाद से भीड़ लगनी शुरू हो गई। परिवार ई- ऑटो के संचालक मनोज कुमार ने बताया कि 10 ई-ऑटो की बिक्री की जा चुकी है। ट्रैक्टर, मारुति, स्कोर्पियो, पिकअप वैन के बिक्री 20 से 25 बिके हैं।

एटीएम ने किया निराश
त्योहार के अवसर पर खरीदारी को लेकर नकदी की कमी को पूरा करने को लेकर एटीएम की ओर रुख करते देखे गए। पर अधिकांश एटीएम के कैश लेश रहने के कारण लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। लाेग दिन-भर इस एटीएम से उस एटीएम की खाक छानते दिखे।

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