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खेलकूद:नैनाघाट को हरा बलौर की टीम फाइनल में पहुंची

मधुबनी5 घंटे पहले
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नरपतिनगर में चल रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच में बलौर की टीम ने नैनाघाट को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल मैच में नरपतिनगर की टीम ने नकटी राजनगर के टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस तरह नरपतिनगर में शहीद सूरज नारायण सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में नरपतिनगर व बलौर के बीच फाइनल मैच 8 फरवरी को खेला जाएगा। रविवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में पठानकबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। निर्धारित 20 ओवर में पठानकबई ने अपने सभी विकेट खो कर 98 रन बनाए। जवाब में उतरी बलौर की टीम ने 15 ओवर में सात विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली। आयोजनकर्ता सचिन सिंह व विकास कुमार झा ने बताया कि जिन टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया वो अब फाइनल में पहुंच गई है।

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