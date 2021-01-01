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भगवती चाैक के पास हादसा:बाइक चालक ने 40 साल के युवक काे मारी ठाेकर, इलाज के लिए ले जाने के दाैरान मौत

मधुबनी4 घंटे पहले
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  • चालक सहित दाे लाेग घायल, एक काे डीएमसीएच रेफर किया गया

तेज गति से बाइक चला रहे चालक ने 40 साल के इंदर पंडित काे ठाेकर मार दी जिससे उनकी माैत हाे गई। घटना मंगलवार की देर रात देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक के नजदीक की है। इंदर पंडित ने कभी सोचा भी नहीं होगा की अपने घर के सामने बाइक की ठोकर से उनकी मौत हो जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिस कर्मियों के अनुसार इंदर पंडित भोजन करने के बाद अपने बेटे सुनील पंडित के साथ कुछ पल के लिए घर से बाहर टहलने के ख्याल से सड़क पर आए। इसी बीच जयनगर की ओर से तेज गति से आ रही बाइक ने इंदर पंडित काे ठाेकर मार दी।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनका पुत्र सुनील पंडित भी इसकी चपेट में आ गया। वहीं, बाइक चालक मो. नजीर राइन करीब 30-40 फीट की दूरी पर जा कर गिरा। सड़क दुर्घटना के समय तेज आवाज होने के कारण लोग घटनास्थल की ओर दौड़ने लगे। परिजनों व स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल इंदर पंडित, उनके पुत्र सुनील पंडित अाैर बाइक सवार मो. नजीर राइन को अस्पताल में भर्ती के लिए लाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही इंदर पंडित दम तोड़ दिया। उधर बाइक चालक मो. नजीर राइन को अस्पताल प्रशासन ने दरभंगा डीएमसीएच रेफर कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मृतक का पुत्र सुनील पंडित की हालत में सुधार है।

मुखिया ने दाह-संस्कार के लिए परिजन काे 5000 रुपए दिए, प्राथमिकी दर्ज की गई

पुलिस ने युवक की बाइक जब्त की, घटना को लेकर लाेग आक्रोशित

वहीं, नजीर की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रमेश चन्द्र शर्मा पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे अाैर मामले की छानबीन शुरू कर दी। दो तीन पुलिस बल को अस्पताल भी भेजा गया ताकि इलाज के दाैरान घायलों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। पुलिस ने घटनास्थल से मो. नजीर राइन की बाइक जब्त कर ली है। मृतक के पुत्र सुनील पंडित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखिया योगेंद्र पूर्वे ने दाह संस्कार को लेकर फिलहाल मृतक के परिजन को पांच हजार रुपए दिया है। उक्त घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जरूरत है।

दुर्घटना में दंपती घायल महिला का कट गया पैर

सकरी थाना क्षेत्र के नरपतिनगर सीमा हाटी में एनएच-57 पर कंटेनर ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दंपती और बच्चे को ठोकर मार दी अाैर फरार हाे गया। घटना में तीनों की जान तो बच गई लेकिन महिला का दाया पैर घुटने के पास से कट कर अलग हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर एक बजे भैरवस्थान थाना क्षेत्र के रैयाम पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या-14 निवासी गोविंद पासवान अपनी पत्नी सुलेखा देवी व बेटा रंदीप पासवान के साथ अपनी बाइक से अपने ससुराल दरभंगा गौसाघाट जा रहे थे।

एनएच-57 पर सीमा हाटी में तेज गति से आ रहे कंटेनर ट्रक ने पीछे से ठाेकर मार दी। इससे बाइक पर बैठे तीनों लाेग गिरे जहां महिला का दाहिना पैर कंटेनर के नीचे आ गया जिस कारण घुटने के पास से उसका पैर कट कर अलग हो गया। वहीं, बाइक चालक गोविंद पासवान बुरी तरह घायल हो गए। जब तक आसपास के लोग दौड़ते तब तक ट्रक चालक भाग निकला। लोगों ने घायलों को बाइक पर लेकर सकरी के एक निजी नर्सिंग होम पहुंचाया। लोगों ने कटे हुए पैर के टुकड़े को थैला में लेकर अस्पताल पहुंचाया।

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