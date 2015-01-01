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चोरी:सेंधमारी कर 50 हजार के समान की चोरी

मधुबनी4 घंटे पहले
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थाना के कौआहा भठी टोल में गीता देवी के घर सेंधमारी के करीब 50 हजार रुपए की समान चोरी कर लिया। करीब चार की संख्या में अपराधियों ने सेंधमारी कर घर में घुसकर जेवर सहित अन्य सामान की चोरी कर ली। वहीं गृहस्वामी द्वारा इसकी सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दी गई है। डीएसपी व थानाध्यक्ष को फोन कर घटना की जल्द उद्भेदन करने की मांग की है।

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