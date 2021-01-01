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निधि चाैक के पास हादसा:सड़क किनारे खड़े ट्रक में बस ने मारी टक्कर, दो ट्रक चालकाें की मौत, बस चालक मौके से फरार

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • पुलिस ने बस और ट्रक को जब्त किया, प्राथमिकी दर्ज की गई

शनिवार की देर रात शहर के निधि चौक के पास एक बस व ट्रक की टक्कर में दो ट्रक चालक की मौत हाे गई। मृतक चालक की पहचान दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के अम्बा बिजुलिया वार्ड 9 निवासी त्रिभुवन यादव और समस्तीपुर के डुमरकोन निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई। मृतक ट्रक चालक त्रिभुवन व संतोष निधि चौक के पास ट्रक खराब होने पर सड़क किनाड़े खड़ी ट्रक को दूसरे ट्रक से टोचन करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच पंडौल की आेर से तेज गति से आ रही दरभंगा केसरी बस ने अचानक ट्रक में ठोकर मार दी।

जहां दोनों ट्रक चालक एक साथ बस व ट्रक के चपेट में फंस गए। बस की गति तेज होने के कारण दोनों चालक का शरीर पूरी तरह से कट गया। वहीं घटना के बाद चालक व खलासी बस से उतर कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर सड़क से क्षतिग्रस्त बस को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया गया। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बस और ट्रक को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, नगर प्रभारी थानाध्यक्ष चन्द्रकेतु ने बताया कि मृतक के भाई के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं ठोकर में क्षतिग्रस्त बस व ट्रक को भी कब्जे में लेकर जब्त किया गया है। वहीं बस चालक की तलाश के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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