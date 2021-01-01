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नामांकन:अंतिम दिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया

मधुबनी4 घंटे पहले
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प्रखंड अंतर्गत पैक्स चुनाव में पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन मंगलवार को दर्जनों उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए मुख्यालय पैक्स अध्यक्ष प्रेम कुमार झा सहित 27 लोगों ने नामांकन पत्र जमा किया। दो सौ से अधिक लोगों ने कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र भरा है। प्रखंड के 11 पंचायतों में अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना है। कोरोना के कारण विगत एक वर्ष से पैक्स चुनाव प्रक्रिया बाधित थी।

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