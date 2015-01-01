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कार्यक्रम:बाल विज्ञान कांग्रेस की कार्यक्रम तिथि बदली

मधुबनी2 दिन पहले
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सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 16 दिसंबर को होने वाले जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का तिथि परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 22 दिसंबर को होगा और विद्यालय का पंजीयन भी 21 दिसंबर तक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

उक्त जानकारी देते हुए जिला समन्वयक संतोष कुमार मिश्र चुन्नू ने कहा है कि अभी तक मात्र 30 विद्यालयों ने ही पंजीयन करवाया है जो चिंता का विषय है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर निश्चित रूप से 21 दिसंबर तक जमा कर होगा। इस संबंध में डीपीओ माध्यमिक शिक्षा पत्र भी निर्गत कर चुके है। वहीं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के लिए 500 रुपए विद्यालय द्वारा देय है और 100 रुपए पंजीयन शुल्क व शिक्षकों का यात्रा भता विद्यालय द्वारा देय है।

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