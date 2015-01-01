पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दवाइयां:अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी गर्भनिरोधक दवाइयां

मधुबनी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सीएस डाॅ. सुनील कुमार झा ने कहा कि जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, अनुमंडलीय अस्पताल झंझारपुर, फुलपरास व जयनगर के उपाधीक्षक व सदर अस्पताल के अधीक्षक को परिवार नियोजन संबंधी गर्भ निरोधक सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में अपने-अपने अस्पतालों में रखने का निर्देश दिया जा रहा है। ताकि इच्छुक लाभार्थियों को उनके इच्छानुसार इस सामग्री को उपलब्ध कराया जा सके। सीएस ने उन्हें इंडेंट कर गर्भनिरोधक सामग्रियों का उठाव जिला दवा भंडार से करते हुए सभी पीएचसी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दीपावली व छठ पर्व के अवसर पर काफी संख्या में लोग घर वापस आते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें