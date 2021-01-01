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आंकड़े का खेल:25 वार्डों में नाली-गली का काम पूरा होने के दावे की पार्षदों ने खोली पोल

मधुबनी5 घंटे पहले
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  • सिटी मैनेजर ने कहा- रिपोर्ट के बारे में नहीं है जानकारी

विभागीय रिपोर्टिंग के मामले में फिर नप की कलाकारी सामने आई है। इस बार एक साथ इसने उप मुख्यमंत्री सहित कई अन्य उच्चाधिकारी व जनप्रतिनिधि को वेबकूफ बनाया है। दिलचस्प है कि इस बैठक में जिले के सांसद के अलावे विधान पार्षद, विधायक व नगर निकाय के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद मौजूद थे। 6 जनवरी को दरभंगा व भागलपुर प्रमंडल की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए रिपोर्ट में शहर के 25 वार्डों में नल-जल योजना के कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट कर दी गई है। जबकि हकीकत की तस्वीर कुछ और ही है। अब तक किसी भी वार्ड में इस योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वार्ड 6 के पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद राम ने बताया कि उनके वार्ड में तकरीबन एक दर्जन से अधिक कच्ची नली-गली का कार्य बाकी है। वार्ड 20 के पार्षद उमेश प्रसाद ने बताया कि पिछले डेढ़ वर्षों से हमारे वार्ड में एक नली-गली योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

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