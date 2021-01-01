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वारंट जारी:कोर्ट ने दारोगा और डाॅक्टर के खिलाफ वारंट जारी किया

मधुबनी4 घंटे पहले
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम सागर की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दारोगा शिव कुमार ठाकुर व डॉ. निर्मल कुमार चौधरी के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दारोगा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो वहीं डॉक्टर पर जमानतीय वारंट जारी हुआ है। एपीपी आरिफ हुसैन ने बताया कि दारोगा व डॉक्टर आदेश के बाद भी गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। आदेश के बाद भी गवाही नहीं होने के कारण मामला लंबित है। बुधवार को साक्षियों के न्यायालय नहीं आने पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। दारोगा के खिलाफ पहले जमानतीय वारंट जारी हो चुका है, इसके बावजूद वे कोर्ट नहीं पहुंचे। एपीपी ने बताया कि खजौली थाना के रामपुर में 26 जनवरी 2008 को दहेज के कारण हत्या से जुड़े मामले में आदेश दिया गया है।

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