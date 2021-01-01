पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परीक्षा:जिले मेंे 22 केंद्रों पर हुई सीटीईटी की परीक्षा, 2317 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

मधुबनी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • परीक्षा के दाैरान काेविड-19 से संबंधी गाइडलाइन का किया गया पालन

जिले के 22 केन्द्रों पर सीटीईटी की परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक तथा 6 से 8 क्लास के लिए दोपहर 2 से 4:30 बजे तक ली गई। परीक्षा के सिटी कोआर्डिनेटर आईपीएस के प्रिंसिपल ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहली पाली में कुल 9660 परीक्षार्थी आवंटित थे जिसमें से 8293 उपस्थित हुए जबकि 1367 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कुल आवंटित 6642 परीक्षार्थी में से 5692 परीक्षार्थी सम्मिलित हुये जबकि 950 अनुपस्थित रहे। इंडियन पब्लिक स्कूल, रीजनल सेकेण्डरि स्कूल, वाटसन स्कूल, आरके कालेज सहित कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वाट्सन प्लस टू विद्यालय मधुबनी के केंद्राधीक्षक रामकृष्ण मिश्र ने बताया कि हमारे परीक्षा केन्द्र पर कुल 360 परीक्षार्थी आवंटित थे जिसमें प्रथम पाली में 46 एवं द्वितीय पाली में 41 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser